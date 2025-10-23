الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدولي لليد يعلن بث مباريات بطولة العالم للناشئين بالمغرب مجانا

منتخب اليد للناشئين
منتخب اليد للناشئين

كرة اليد، خاطب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى نظيره المصري رسميا، وأبلغه أن شارة بث مباريات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في المغرب مجانية للدول التي تبغي بث البطولة على قنواتها الفضائية. 


ويشارك منتخبنا مواليد ٢٠٠٨ في البطولة ويخوض أول مبارياته غدا في مواجهة البرازيل ضمن منافسات دوري المجموعات الذي يضم معه البرازيل وأمريكا والمغرب صاحب الأرض والجمهور..
 

وفي سياق متصل أبلغت اللجنة المنظمة رئيس البعثة المصرية الكابتن خالد فتحي بتعديل في جدول مواعيد المباريات، ليواجه منتخبنا البرازيل غدا في مباراته الافتتاحية في تمام الساعه الثامنة  وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولي لليد المغرب بطولة العالم للناشئين الاتحاد الدولي لكرة اليد كرة اليد البرازيل

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والبرازيل في افتتاح كأس العالم للناشئين

كرة اليد، جدول مباريات منتخب الناشئين في كأس العالم بالمغرب

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية