الدولي لليد يعلن بث مباريات بطولة العالم للناشئين بالمغرب مجانا

كرة اليد، خاطب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى نظيره المصري رسميا، وأبلغه أن شارة بث مباريات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في المغرب مجانية للدول التي تبغي بث البطولة على قنواتها الفضائية.



ويشارك منتخبنا مواليد ٢٠٠٨ في البطولة ويخوض أول مبارياته غدا في مواجهة البرازيل ضمن منافسات دوري المجموعات الذي يضم معه البرازيل وأمريكا والمغرب صاحب الأرض والجمهور..



وفي سياق متصل أبلغت اللجنة المنظمة رئيس البعثة المصرية الكابتن خالد فتحي بتعديل في جدول مواعيد المباريات، ليواجه منتخبنا البرازيل غدا في مباراته الافتتاحية في تمام الساعه الثامنة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة.

