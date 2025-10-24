الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل 5 من جماعة الإخوان والمتهمين بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية. 

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماع  الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

الجريدة الرسمية