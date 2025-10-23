الخميس 23 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يزعم: لن نسمح بإعادة تسليح من يريدون إيذاء إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن تل أبيب لن تسمح بإعادة تسلح من يريدون إيذاء إسرائيل.

 

مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة

في غضون ذلك، قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن قانون ضم الضفة قدمته المعارضة وليس الليكود أو الائتلاف الحكومي.

وتابع  مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

 

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

