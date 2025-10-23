أوركسترا النور والأمل تتألق بأروع المقطوعات الموسيقية في ختام سيني جونة (فيديو)

قدمت أوركسترا النور والأمل، فاصلا موسيقيا مميزا ضمن حفل ختام فعاليات سيني جونة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وحضر الحفل كوكبة من الفنانين والشخصيات العامة ومنهم: عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، الفنانة بشرى، وغيرهم.

حفل أوركسترا النور والأمل

وقدمت الأوركسترا خلال الحفل باقة من أجمل الأعمال الموسيقية الكلاسيكية الشرقية والغربية، باستخدام مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية.

أوركسترا النور والأمل

يذكر أن أوركسترا النور والأمل الذي تأسس عام 1981 م أول فرقة موسيقية تتضمن عددًا من الفتيات اللاتي تحدين إعاقة فقد البصر بالفن والموسيقى، وقدمن العديد من الحفلات حول العالم، وزار الفريق 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وعزفن في أهم المحافل الدولية.

وشاركت الفرقة أيضا في احتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة «كوفريه» مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة في تعلم المكفوفين.

ركائز سيني جونة الأساسية

وتأتي برامج سيني جونة كالتالي:

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام: مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك، يستقبل سنويًا مشروعات روائية ووثائقية طويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام: منتدى للحوار بين الأصوات السينمائية، يجمع هذا العام صناع أفلام عربًا ودوليين في موائد مستديرة وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء الصناعة، لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالسينما.

سيني جونة للمواهب الناشئة: برنامج مُصمم لدعم الطلاب وصنّاع الأفلام الجدد، يتيح لهم المشاركة في فعاليات المهرجان واكتساب خبرات مهنية من خلال التوجيه والترويج والدعم.

سوق سيني جونة: مركز نابض للتواصل بين المنتجين، شركات التوزيع، منصات الفيديو حسب الطلب، مبرمجي المهرجانات والمؤسسات السينمائية، بما يتيح فرصًا للتعاون العابر للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.