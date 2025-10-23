وزير البترول يجري عدة مباحثات مع عدد من مسئولي الطاقة بالدوحة

علي هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة وزراء البترول والطاقة المشاركين في الاجتماع.

وفي سياق متصل، التقى المهندس كريم بدوي بالمهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر ورئيس شركة قطر للطاقة، وذلك لاستعراض فرص زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع البترول والغاز، إلى جانب بحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

تعظيم الاستفادة من الإجراءات التي طبقها قطاع البترول

وتم خلال اللقاء استعراض فرص الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي يطبقها قطاع البترول من أجل زيادة تدفق الاستثمارات في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، إلى جانب استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر التي تشهد نموًا في محفظة أعمالها مؤخرًا من خلال شراكات في مناطق البحث والاستكشاف للغاز بالبحر المتوسط.

واعرب الوزير خلال اللقاء مع نظيره القطري عن خالص التقدير لدولة قطر الشقيقة علي نجاح استضافة الاجتماع الوزاري للمنتدي علي أرضها مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين.

