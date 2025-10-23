الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يجري عدة مباحثات مع عدد من مسئولي الطاقة بالدوحة

البترول،فيتو
البترول،فيتو
ads

علي هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة وزراء البترول والطاقة المشاركين في الاجتماع.

وفي سياق متصل، التقى المهندس كريم بدوي بالمهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر ورئيس شركة قطر للطاقة، وذلك لاستعراض فرص زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع البترول والغاز، إلى جانب بحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

 

تعظيم الاستفادة من الإجراءات التي طبقها قطاع البترول 

 

وتم خلال اللقاء استعراض فرص الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي يطبقها قطاع البترول من أجل زيادة تدفق الاستثمارات في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، إلى جانب استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر  التي تشهد نموًا في محفظة أعمالها مؤخرًا من خلال شراكات في مناطق البحث والاستكشاف للغاز بالبحر المتوسط.

واعرب الوزير خلال اللقاء مع نظيره القطري عن خالص التقدير لدولة قطر الشقيقة علي نجاح استضافة الاجتماع الوزاري للمنتدي علي أرضها مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ئيس مجلس الوزراء البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف الدول المصدرة للغاز المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شركة قطر للطاقة غاز بالبحر المتوسط وزير الخارجية القطري

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

القبض على الملاكم المتهم في حادث دهس أسرة بيفرلي هيلز

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

أسعار الوحدات السكنية والشاليهات بمشروع مارينا بمبادرة بيتك في مصر

الإدارية العليا تلزم الوطنية للانتخابات بإدراج ضياء الدين داوود في كشوف مرشحي مجلس النواب

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دواء وتطهير للقلوب، تعرف على أذكار المساء وفضلها

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الأول

تفسير رؤية الفندق في المنام وعلاقتها بالخير والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية