الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، تنشر “فيتو” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودى استقرارا  أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية.

نرشح لك: سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى البنوك المصرية

الريال السعودى - فيتو 
الريال السعودى - فيتو 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

الريال السعودى - فيتو 
الريال السعودى - فيتو 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

12.66 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

الريال السعودى - فييتو 
الريال السعودى - فييتو 

الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي. 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو  العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة. 

الريال كعملة رسمية للسعودية

وتم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986.

 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

الريال السعودى - فيتو 
الريال السعودى - فيتو 

فئات الريال السعودي

العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

ارتفاع في سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس بالصاغة

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

القبض على الملاكم المتهم في حادث دهس أسرة بيفرلي هيلز

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

أسعار الوحدات السكنية والشاليهات بمشروع مارينا بمبادرة بيتك في مصر

الإدارية العليا تلزم الوطنية للانتخابات بإدراج ضياء الدين داوود في كشوف مرشحي مجلس النواب

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دواء وتطهير للقلوب، تعرف على أذكار المساء وفضلها

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الأول

تفسير رؤية الفندق في المنام وعلاقتها بالخير والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية