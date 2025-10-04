السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

الريال السعودي يسجل 12.75 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال بداية حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.69 جنيه. 

سعر البيع 48.83 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 56.04 جنيه.  

سعر البيع 56.21 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 64.29 جنيه.

سعر البيع 64.49 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.71 جنيه. 

سعر البيع 12.75 جنيه. 

 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.98 جنيه. 

سعر البيع 13.02 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

