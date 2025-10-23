الخميس 23 أكتوبر 2025
إحالة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها في النزهة للمحاكمة الجنائية

حبس متهمة

أمرت  نيابة النزهة بإحالة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها عن الاتهامات المسندة اليها.

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها لسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقتها، بدائرة القسم ولا تعرف من وراء ارتكاب الواقعة 

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين سلامة جميع منافذ ومداخل الشقة وعدم وجود ثمة بعثرة فيها، مما يدل على أن الجاني معه مفتاح الشقة.


تحفظت قوات الأمن علي كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وبتفريغها تبين أن خادمة بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، حيث استغلت عدم وجود صاحبة الشقة وقامت بسرقة مبلغ مالي وعدد من المشغولات الذهبية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

