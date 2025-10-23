الخميس 23 أكتوبر 2025
الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية في الزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون بمعاقبة تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المساكن، بأسلوب تسلق المواسير بمنطقة الزيتون بالحبس عامين.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الاجهزة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من العديد من الأشخاص يفيدون بتعرض مساكنهم للسرقة بدائرة قسم شرطة الزيتون وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد المتهمين.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين هم 3 عاطلين  لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل المساكن.

عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة امنية من مباحث قسم شرطة الزيتون في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

