الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية في الزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون بمعاقبة تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المساكن، بأسلوب تسلق المواسير بمنطقة الزيتون بالحبس عامين.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الاجهزة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من العديد من الأشخاص يفيدون بتعرض مساكنهم للسرقة بدائرة قسم شرطة الزيتون وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد المتهمين.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين هم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل المساكن.

عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة امنية من مباحث قسم شرطة الزيتون في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.