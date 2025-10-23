السيسي يثمن اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية ويدعو الملك لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال، مثمنًا الموقف البلجيكي النبيل، ومواقف الملك فيليب الشخصية، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي تجسد في اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية.

كما أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تطلعه لمشاركة الملك فيليب في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن حضوره يحمل دلالة خاصة في ضوء الاهتمام العميق الذي تكنّه العائلة الملكية والشعب البلجيكي للحضارة المصرية العريقة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بالقصر الملكي ببروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمي شهدت اصطفاف حرس الشرف الملكي بساحة القصر، حيث كان جلالة الملك فيليب في مقدمة مستقبلي الرئيس، واصطحب الرئيس إلى مكتبه الخاص، حيث تم التقاط صورة تذكارية أمام مكتب الملك.

وقد استهل الملك اللقاء بالترحيب بالرئيس، والإعراب عن تقديره لزيارة الرئيس التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور ملموس في مجالات التنسيق والتشاور السياسي خلال السنوات الأخيرة.



