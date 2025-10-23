الخميس 23 أكتوبر 2025
القومي لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية

أعضاء قومي حقوق الإنسان
أعضاء قومي حقوق الإنسان وممثلو الوكالة الدولية للتنمية، فيتو

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا في العاصمة السويسرية "بيرن" لبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية الدولية SDC. 

شارك في الاجتماع كل من محمد أنور السادات عضو المجلس، وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ومن الجانب السويسري شارك في الاجتماع  ليو ناشر نائب، رئيس قسم إفريقيا بالوكالة السويسرية، وإيفان باستير رئيس مكتب شمال إفريقيا بقسم إفريقيا بالوكالة السويسرية. 

من جانبه أكد السادات أن الاجتماع يسعى إلي فتح آفاق للتعاون المستقبلي بين المجلس والوكالة السويسرية في ضوء استراتيجية التنمية الجديدة للحكومة السويسرية مع مصر والتي تغطي الفترة من 2025 إلي 2028. 

وأكد الأمين العام للمجلس أن هناك فرص للتعاون في مجال كيفية تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر، وتنمية القدرات المؤسسية للمجالس في التعامل مع الفجوات الحقوقية خاصة في مجالي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب الاهتمام برصد ومتابعة التزامات مصر الدولية خاصة التي وردت ضمن أعمال المراجعة الدورية الشاملة UPR.    

وعرض الجانب السويسري فرص التعاون المتاحة والخطوات المتوقع اتخاذها لبناء تعاون مستدام بين المجلس والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، مع التأكيد على قناعتهم بأن المجلس يمكنه القيام بدور فعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق السياق المصري الذي يوجه تحديات إقليمية متعددة الأوجه.

الجريدة الرسمية