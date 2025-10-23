الخميس 23 أكتوبر 2025
إحباط محاولة اقتحام السفارة الروسية في بوخارست

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في بوخارست، فيتو

أفاد التلفزيون الروماني بأن سيارة حاولت اختراق بوابة السفارة الروسية في بوخارست، وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

محاولة سيارة اقتحام بوابة السفارة الروسية

وصرحت الشرطة في رومانيا بعدم وقوع أضرار كبيرة عند محاولة سيارة اقتحام بوابة السفارة الروسية ولا يوجد أي تهديد للمنشأة الدبلوماسية.

وأفادت قناة Digi24 الرومانية نقلا عن مصدر مطلع بأن المشتبه به الذي تم اعتقاله والبالغ من العمر 53 عاما، كان على الأرجح تحت تأثير المخدرات.

إجراء فحوصات إضافية

وأضافت القناة أنه تم نقل الموقوف إلى مقر لواء الطرق لإجراء فحوصات إضافية له والتحقق من هويته.

التلفزيون الروماني في بوخارست رومانيا

