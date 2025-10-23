الدوري المصري، شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 199 هدفا خلال 108 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

ويتبقى مباراتان مؤجلتان بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة.

عدد أهداف الدوري المصري

كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة 21 هدفا، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط، وشهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية، وشهدت الجولة العاشرة إحراز 19 هدفا، وأخيرا شهدت الجولة الحادية عشر إحراز 23 هدفا لتتساوي مع الجولة التاسعة كأكثر الجولات غزارة تهديفية حتي الآن.

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الحادية عشر

الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

الجولة التاسعة: 23 هدفا

الجولة العاشرة: 19 هدفا

الجولة الحادية عشر: 23 هدفا

نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت

المقاولون العرب 1-1 إنبي

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية

الجونة 3-0 البنك الأهلى

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود

زد 2-1 بتروجيت

سيراميكا 2-0 الطلائع

بيراميدز 2-0 فاركو

الأهلى 2-1 الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي 0-0 سموحة

الزمالك - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وانفرد النادي الأهلي بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد ختام الجولة الـ 11 من المسابقة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 11 كالتالي:

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ11

1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- سموحة 15 نقطة

9- زد 15 نقطة

10- مودرن سبورت 15 نقطة

11- البنك الأهلي 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط

18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

19- الاسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

