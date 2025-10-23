الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة

أعلنت وزارتا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية عن إطلاق مبادرة "ازرع الموسم الرابع" لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025 /2026.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم صغار المزارعين في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالًا وحتى أسوان جنوبًا، باستهداف زراعة حوالي 250 ألف فدان من القمح، حيث تم البدء في توزيع تقاوي المحصول على المستفيدين في المحافظات المقررة.

وتأتي المبادرة بتنفيذ من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبراء من مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة المصرية في تنفيذ مكون الدعم الفني.

وبدأت "ازرع" موسمها الرابع بحزمة متكاملة من الدعم للمزارعين، حيث تم توفير التقاوي المعتمدة والمطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي المستمر، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة عبر المدارس الحقلية والزيارات الميدانية، كذلك الإشراف العلمي والمهني من خبراء الحملة القومية للقمح وتنفيذ مهندسي الإرشاد الزراعي وخارجي كليات الزراعة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التمويلي والتنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باعتبار دعم صغار المزارعين دعمًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي لأسرهم وللوطن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن توفير التمويل اللازم لمبادرة بهذا الحجم يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحة أن تمكين المزارع اقتصاديًا هو حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج.

ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “ازرع” تجسد نموذجًا فعالًا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى التزام وزارة الزراعة بتقديم كافة خبراتها العلمية والفنية، عبر مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي الملائمة لكل منطقة، ما يساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يضمن وصول الدعم الفني والتقاوي عالية الجودة إلى صغار المزارعين في جميع المحافظات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذلك التعاون يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة “ازرع” تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة.

وأضاف أن مبادرة “ازرع” تأتي كجزء من رؤية أوسع للتحالف الوطني، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة، لافتًا إلى أن التحالف يعمل على تكثيف جهوده في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال خطط مدروسة وبرامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة، التي تنفذها للعام الرابع على التوالي، إلى المساهمة في إنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة القمح ورفع إنتاجيتهم.

