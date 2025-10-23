الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة قراء إذاعة القرآن الكريم على مدار ساعات الخميس

القارئ الشيخ مصطفى
القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات المصحف المرتل 


 قراءات المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومواعيد بثها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم:
 الساعة ٠٦:٠٠ صباحًا – من سورة هود (٢٩ د)
الساعة ٠٨:٥٤ – من سورتي هود – يوسف (٢٩ د)

 الساعة ١٠:٠٠ – من سورتي يوسف – الرعد (٢٩ د)

 الساعة ١٠:٤٤ – من سورتي إبراهيم – الحجر (٣١ د)

 الساعة ١٢:٥٩ – من سورة النحل (٣١ د)
 الساعة ١٤:١٥ – من سورتي النحل – الإسراء (٢٨ د)

 الساعة ١٦:٤٠ – من سورتي الإسراء – الكهف (٣٠ د)
 الساعة ٢١:٣١ – من سورة الكهف (٢٩ د)
 الساعة ٠١:٠٠ – من سورتي مريم – طه (٢٩ د)
 الساعة ٠٢:٢٧ – من سورة طه (٢٨ د)

 الساعة ٠٢:٥٩ – من سورة الأنبياء (٣١ د)
 الساعة ٠٣:٣٢ – من سورة الحج (٢٩ د)


 فقرة المصحف المرتل برواية ورش
 الساعة ١٨:٤٥ – تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري من سورة المائدة (الآية 8 – 43)
تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برانق (٢٨.٥ د)

 الساعة ٢٠:٥٧ – تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الأنعام (الآية 151) إلى (الآية 34 من الأعراف) تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق (٢٢ د)


 الختمة المرتلة الساعة ٠١:٤٩ – تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور
من الآية 126 من سورة البقرة إلى الآية 182


 تلاوات القرآن المجود ليوم الخميس


 ٠٨:٠٠ صباحًا – الشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة النساء (٣٠ د)
١٧:٣٦ (قرآن المغرب) – الشيخ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الحشر – الفجر – العلق (٤٠ د)
 ٢٣:١٥ (قرآن السهرة) – الشيخ كامل يوسف البهتيمي / من سورة آل عمران (٤٥ د)
 ٠٠:١٥ بعد منتصف الليل – الشيخ شعبان الصياد / من سورة الأنفال (٤٤ د)
 ٠٤:٠٤ قبل الفجر – الشيخ أحمد سليمان السعدني / من سورة غافر (٣٠ د)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمود خليل الحصري الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ عبد الباسط الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة إذاعة القرآن الكريم سورة البقرة محمد صديق المنشاوي محمود خليل الحصري يوسف البهتيمي

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

5 فرق بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية