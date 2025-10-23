خريطة قراء إذاعة القرآن الكريم على مدار ساعات الخميس

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل



قراءات المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومواعيد بثها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم:

الساعة ٠٦:٠٠ صباحًا – من سورة هود (٢٩ د)

الساعة ٠٨:٥٤ – من سورتي هود – يوسف (٢٩ د)

الساعة ١٠:٠٠ – من سورتي يوسف – الرعد (٢٩ د)

الساعة ١٠:٤٤ – من سورتي إبراهيم – الحجر (٣١ د)

الساعة ١٢:٥٩ – من سورة النحل (٣١ د)

الساعة ١٤:١٥ – من سورتي النحل – الإسراء (٢٨ د)

الساعة ١٦:٤٠ – من سورتي الإسراء – الكهف (٣٠ د)

الساعة ٢١:٣١ – من سورة الكهف (٢٩ د)

الساعة ٠١:٠٠ – من سورتي مريم – طه (٢٩ د)

الساعة ٠٢:٢٧ – من سورة طه (٢٨ د)

الساعة ٠٢:٥٩ – من سورة الأنبياء (٣١ د)

الساعة ٠٣:٣٢ – من سورة الحج (٢٩ د)



فقرة المصحف المرتل برواية ورش

الساعة ١٨:٤٥ – تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري من سورة المائدة (الآية 8 – 43)

تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برانق (٢٨.٥ د)

الساعة ٢٠:٥٧ – تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الأنعام (الآية 151) إلى (الآية 34 من الأعراف) تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق (٢٢ د)



الختمة المرتلة الساعة ٠١:٤٩ – تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور

من الآية 126 من سورة البقرة إلى الآية 182



تلاوات القرآن المجود ليوم الخميس



٠٨:٠٠ صباحًا – الشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة النساء (٣٠ د)

١٧:٣٦ (قرآن المغرب) – الشيخ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الحشر – الفجر – العلق (٤٠ د)

٢٣:١٥ (قرآن السهرة) – الشيخ كامل يوسف البهتيمي / من سورة آل عمران (٤٥ د)

٠٠:١٥ بعد منتصف الليل – الشيخ شعبان الصياد / من سورة الأنفال (٤٤ د)

٠٤:٠٤ قبل الفجر – الشيخ أحمد سليمان السعدني / من سورة غافر (٣٠ د)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.