الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يجهز مفاجأة غير سارة لـ أليو ديانج

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك مفاجأة يتم الإعداد لها حاليا وهي عرض أليو ديانج لاعب الفريق للبيع في يناير، وحال عدم وصول عروض قوية للاعب في يناير سيتم تجميده وذلك ردا على مماطلة المالي في حسم ملف تجديد تعاقده. 

 

أضاف المصدر أن هناك أكثر من بديل جاري تجهيزه حاليا مع وجود عرض أخير سيتم تقديمه إلى اللاعب المالي قبل عرضه للبيع في يناير القادم. 

ويبدأ النادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الأهلي اليو ديانج اخبار الأهلي

