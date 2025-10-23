الخميس 23 أكتوبر 2025
ألونسو: مواجهة يوفنتوس كانت صعبة وهكذا نستعد للكلاسيكو

دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق ريال مدريد، عن فوز فريقه ضد يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ3 من المرحلة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025/2026.

وفاز فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبنتيجة مباراة اليوم، يصل رصيد فريق ريال مدريد إلى 9 نقاط ليتواجد في المركز الخامس من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يقف رصيد يوفنتوس عند نقطتين في المركز الخامس والعشرين.

وقال ألونسو تصريحات صحفية: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وكانت لها لحظاتها الخاصة، تحسن أداؤنا في الشوط الأول وتحدثنا بين الشوطين وتأقلمنا وقدمنا ​​أداءً رائعًا”.

وتابع: “بعد الهدف عشنا أفضل لحظاتنا، ثم كان لدينا حارس مرمى رائع يتمتع بمهارات عالية في ليالي دوري أبطال أوروبا المهمة نحن سعداء بالطبع”.

وأكمل: “التبديلات؟ كان علينا الدفاع عن النتيجة، يوفنتوس دفع بالمزيد من اللاعبين وهاجم أكثر، جلبوا العديد من المهاجمين وطالبونا بالمزيد، إنه عملاق أوروبي ويجب أن تعلم أن لكل شيء وقته”.

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته قائلًا: “الكلاسيكو؟ نحن نعلم أنها ليست مباراة سهلة، هذه المباراة وضعنا إلى جانبها إشارة باللون الأحمر”.

