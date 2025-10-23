تنفيذ 27 ألف شقة سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

كشف المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن الأعمال الجارية بالحيين (15، 16) ضمن المرحلة الخامسة – الإعلان 14 لشقق سكن لكل المصريين، حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

وأشار إلى مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ المرافق (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الخارجية للعمارات.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تحقق احتياجات مختلف شرائح الدخل، وتدعم جودة الحياة للمواطن.

واطلع رئيس الجهاز على معدلات تنفيذ أعمال المرافق العامة والفرمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة الإنشائية ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز بما يحقق الشكل الحضاري اللائق للمدينة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات، لضمان سير العمل بكفاءة وتسريع وتيرة التنفيذ، وصولًا إلى مدينة عصرية متكاملة الخدمات تعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

بروتوكول تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" و"المصرف المتحد" في مجال التمويل العقاري

وكانت قد وقّعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بنك المصرف المتحد يُعد من الشركاء المهمين لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال التمويل العقاري، حيث تعود هذه الشراكة بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بتاريخ 1 سبتمبر 2020، ويهدف إلى زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة ما بين الطرفين وعمقها.

ومن جانبه، أوضح طارق فايد أن هذه البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار المصرف المتحد "انطلق معنا"، حيث يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي؛ وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليار جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات، وكذا توفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.

وفي ختام مراسم توقيع بروتوكول التعاون، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التمويل العقاري، وتعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجالات مختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

