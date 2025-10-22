الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة المصرية الأوروبية: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وشارك الرئيس السيسي في القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى جاءت تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث اجري الرئيس، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين.
 

