أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

ابراهيم حسن وابنته
ابراهيم حسن وابنته

احتفل  إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بخطوبة ابنته في أجواء عائلية بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بحضور أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين، في مناسبة سادتها مشاعر البهجة والود.

 

 

ومن المنتظر أن يتوجّه التوأم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الفريق الوطني، إلى دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة، لحضور منافسات بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية كبرى هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

كما يرافقهما في الرحلة وليد بدر، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تمهيدًا لبدء التحضيرات الخاصة بمعسكر الفراعنة في الإمارات، والذي سيقام عقب انتهاء البطولة، حيث يخوض المنتخب خلاله ثلاث مواجهات قوية أمام منتخبات كاب فيردي، أوزبكستان، وإيران، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

 

