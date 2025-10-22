الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

نفى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة الانعقاد في بودابست، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد في البداية.

ضمان رحلة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجر

وقال سيارتو: "آمل حقًا أن تُعقد هذه القمة. لم يتم الإعلان عن موعد حتى الآن، لذلك لا أفهم ما يعنيه التأجيل إذا لم يتم الإعلان عن موعد".

أعرب عن أمله في أن تضمن الدول الأوروبية رحلة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجر لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلا سيتضح أنها لا تريد السلام.

 محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو

وأشار إلى أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الأربعاء.

 وأعرب عن أمله في أن يكون لديه بعد ذلك "فهم أوضح للوضع".

