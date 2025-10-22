نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بتعيين المؤقتين في المؤسسات القومية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، دعمه الكامل لحق الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين.

لقاء ممثلي الصحفيين المؤقتين

والتقى المجلس ممثلين عن الصحفيين المؤقتين قبيل جلسته، حيث استعرض الزملاء أوضاعهم الحالية، مطالبين مجلس النقابة بالتحرك لدعم حقهم في التعيين، بعد مرور أكثر من عام وشهرين على الإعلان المشترك بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة بشأن بدء إجراءات تعيينهم.

وأشاروا إلى أن ثلاثة من أعضاء المجلس شاركوا في لجنة اختيار المعينين، وطالبوا بسرعة إعلان نتائج اللقاءات وإتمام إجراءات التعيين.

مناقشة المطالب والشكاوى

ناقش المجلس خلال اجتماعه الأخير، مطالب الزملاء المؤقتين، وقرر مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بجميع الطلبات والشكاوى الواردة منهم، وعلى رأسها:تشكيل وفد مشترك من الهيئة والنقابة للتواصل مع جميع الأطراف وبحث العقبات التي تعيق استكمال التعيين.

ورفع المكافآت الشهرية التي يتقاضاها المؤقتون، والتي لا تتجاوز ألفي جنيه لأقدمهم، بينما يتقاضى معظمهم مبالغ أقل من ذلك بكثير.

كما استعرض ممثلو المؤقتين عددًا من الطلبات المتعلقة ببيئة العمل والأجور، وطالبوا برفعها للهيئة الوطنية للصحافة تنفيذًا لوعد النقيب بعد مطالبته لهم بتعليق اعتصامهم الأخير.

جهود النقابة وموقف الهيئة الوطنية

أطلع النقيب خالد البلشي وفد المؤقتين على الجهود المبذولة في ملفهم، موجهًا الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومشيرًا إلى تأكيده خلال اللقاء الأخير حرص الهيئة على استكمال إجراءات التعيين ضمن أعمال لجنة تطوير الصحافة والإعلام.

وأكد مجلس النقابة مشروعية مطالب الزملاء، مجددًا دعمه الكامل لهم حتى تحقيق مطالبهم المستحقة.

التعيين أساس تطوير الإعلام

وشدد المجلس على أن أي حديث عن تطوير الإعلام لا يمكن أن يتم دون البدء بتلبية الحقوق المعلقة، وفي مقدمتها ملف الصحفيين المؤقتين، الذين وصلت فترات عمل بعضهم داخل المؤسسات القومية إلى أكثر من 14 عامًا متصلة دون تثبيت.

دعوة للجنة تطوير الإعلام والحكومة

وطالب مجلس النقابة لجنة تطوير الإعلام بتبني مطالب الزملاء المؤقتين ضمن رؤيتها لتطوير المنظومة الإعلامية، وفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات القومية لإعادة إحيائها وتطويرها.

كما دعا الحكومة إلى النظر بجدية في الطلبات العادلة للزملاء وتذليل العقبات التي تعرقل إتمام إجراءات تعيينهم، مؤكدًا أن المؤسسات في أمسّ الحاجة إلى جهودهم وخبراتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.