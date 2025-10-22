ناصر منسي يواصل التأهيل في تدريب الزمالك

بدأ ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش مران اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الخططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بتخصيص فقرات فنية خلال المران، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

