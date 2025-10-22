الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محمد شحاتة ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة ديكيداها

محمد شحاتة
محمد شحاتة

انتظم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.
وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

الجريدة الرسمية