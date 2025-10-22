الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: ملتزمون بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامجها للطروحات الحكومية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر: مصر ملتزمة بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامجها للطروحات الحكومية لمساعدة انخراط القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي فضلا عن بحث ملفات الطاقة والأمن والاقتصاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي القمة المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية