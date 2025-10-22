التنسيق الحضاري يصل بمشروع حكاية شارع إلى محافظة المنيا

وصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بمشروع "حكاية شارع" الي محافظة المنيا، حيث يمثل المشروع إضافة حضارية للمنيا عروس الصعيد التي تعكس النواحي التاريخية والتراثية بها، وتحوّل شوارعها إلى شواهد حيّة تحفظ ملامح الهوية المصرية.

مشروع حكاية شارع



ومشروع حكاية شارع هو أحد المشاريع الرئيسية لسلسلة "ذاكرة مدينة"، التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بهدف الحفاظ على الذاكرة الجمعية وتعزيز الهوية البصرية للمدن المصرية، عبر ربط الأماكن العامة والشوارع بتاريخها وما تحمله من رموز وطنية وثقافية.



ويهدف المشروع إلى توثيق أسماء الشوارع والميادين التي تحمل أسماء رموز وطنية وشخصيات عامة بارزة في تاريخ مصر، وكذلك الشوارع المرتبطة بأحداث كبرى لا تزال راسخة في وجدان الشعب. ويتم ذلك من خلال وضع لافتات تعريفية تتضمن نبذة مختصرة عن الشخصية أو الحدث، مدعومة برمز استجابة سريع (QR code) يتيح للمواطنين والزوار الاطلاع على محتوى رقمي موسع عبر المنصات الإلكترونية للجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن محافظة المنيا أولى محطات إطلاق مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة بمحافظات الصعيد ، والتي تتميز بتاريخ حضاري ممتد من العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلًا عن دورها الوطني في العصر الحديث، مما يجعل شوارعها سجلًا حيًا لذاكرة مصر المتنوعة.

مشروعات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى



ويأتي مشروع "حكاية شارع" استكمالًا للمبادرات السابقة للجهاز ضمن مشروعات سلسلة "ذاكرة مدينة"، ومنها مبادرة "عاش هنا" التي توثق الأماكن المرتبطة برموز الفكر والفن والسياسة، ومبادرة "هوية مصر" المعنية بالحفاظ على القيم الجمالية والبصرية في الفراغ العام.

ويستهدف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تعميم التجربة على مختلف المحافظات المصرية، مما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث المادي والمعنوي، وتحويل الشوارع المصرية إلى حكايات حيه تروي عبر تفاصيلها قصص الشخصيات والأحداث التي صنعت تاريخ الوطن.

