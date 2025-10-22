الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حمدي رزق رئيسًا للجنة تطوير الصحافة ورانيا مكرم مقررًا

لجنة تطوير الصحافة
لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، فيتو

عقدت لجنة “تطوير الصحافة الورقية والرقمية”، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

تشكيل لجنة تطوير الصحافة 

وتم في الاجتماع  اختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للجنة، والسيدة رانيا مكرم محمود عبد الله، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقررةً لها.

مناقشة خطة العمل

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل وتوزيع المهام على الأعضاء، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تُسهم في تطوير المنظومة الصحفية.

محاور التطوير

أكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير المحتوى الصحفي بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام عالميًا، مع الحفاظ على قيم المهنة وثوابتها.

كما شددوا على ضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في تبني سياسات إنتاجية وتحريرية جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتستجيب لتغيرات أنماط استهلاك المحتوى لدى الجمهور.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالمجال الصحفي من خلال التدريب المستمر، وتبني نماذج عمل مبتكرة تضمن استدامة الصحافة الورقية والرقمية معًا.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع:

الدكتور عبد المنعم سعيد

الكاتب الصحفي حسن المستكاوي

الكاتب الصحفي نبيل عمر

الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

الكاتبة الصحفية أمينة خيري

الكاتب الصحفي جلال نصار

الكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم

الدكتورة محمد عز العرب محمد، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تطوير الصحافة الورقية والرقمية اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الكاتب الصحفي حمدى رزق

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية