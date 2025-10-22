حمدي رزق رئيسًا للجنة تطوير الصحافة ورانيا مكرم مقررًا

عقدت لجنة “تطوير الصحافة الورقية والرقمية”، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

تشكيل لجنة تطوير الصحافة

وتم في الاجتماع اختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للجنة، والسيدة رانيا مكرم محمود عبد الله، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقررةً لها.

مناقشة خطة العمل

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل وتوزيع المهام على الأعضاء، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تُسهم في تطوير المنظومة الصحفية.

محاور التطوير

أكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير المحتوى الصحفي بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام عالميًا، مع الحفاظ على قيم المهنة وثوابتها.

كما شددوا على ضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في تبني سياسات إنتاجية وتحريرية جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتستجيب لتغيرات أنماط استهلاك المحتوى لدى الجمهور.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالمجال الصحفي من خلال التدريب المستمر، وتبني نماذج عمل مبتكرة تضمن استدامة الصحافة الورقية والرقمية معًا.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع:

الدكتور عبد المنعم سعيد

الكاتب الصحفي حسن المستكاوي

الكاتب الصحفي نبيل عمر

الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

الكاتبة الصحفية أمينة خيري

الكاتب الصحفي جلال نصار

الكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم

الدكتورة محمد عز العرب محمد، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

