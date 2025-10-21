البلشي رئيسًا للجنة التشريعات بتطوير الإعلام وسعدة مقررًا لها

عقدت لجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وخلال الاجتماع، تم اختيار خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رئيسًا للجنة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مقررًا لها.

مناقشة خطط العمل

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام بين الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

تحديث التشريعات الإعلامية

أكد الحضور على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات الإعلامية القائمة بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها القطاع، وبما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية.



تطوير مواثيق الشرف

ناقش المشاركون ضرورة وضع إطار شامل لتطوير مواثيق الشرف الإعلامي والصحفي، بما يعزز المهنية والانضباط داخل المؤسسات الإعلامية، ويسهم في حماية حقوق العاملين وضمان مصداقية الرسالة الإعلامية.



المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع كل من: الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، عصام كامل، رئيس تحرير "فيتو"، ومن خلال الفيديو كونفرانس: ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، وخالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.