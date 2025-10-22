الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

أحرز أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، هدف فريقه الأول في شباك الاتحاد السكندري، بالدقيقة 15 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو، استلمها بن شرقي على صدره وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار

فيما يجلس على مقاعد البدلاء للأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فيما ضم تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، محمد كناريا

خط الهجوم: أبو بكر اليادي، فافيور أكيم، فادي فريد

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، ناصر ناصر، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، وهشام عادل.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويسعى توروب إلى تحقيق الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء، فيما يأمل الأهلي في الاستمرار في سلسلة انتصاراته المحلية التي حققها مؤخرا، للحفاظ على موقعه في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبه، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتحسين موقعه في بطولة الدوري.

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما خسر في 5 مباريات منذ انطلاق الموسم

