مدحت الزاهد: عارضنا نظام القوائم المغلقة لإهداره أصوات 49% من الناخبين

قال الكاتب الصحفى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن مصر تواجه أزمة عميقة لها تداعيات خطيرة بسبب سياسات الاقصاء والاحتكار والهيمنة، قائلا: “سبق أن عارضنا نظام القوائم المطلقة فى كل الانتخابات لأنه يكرس معادلة هيمنة السلطة والثروة على المجال السياسي وهو نظام غير عادل لأنه يمنح الاغلبية أصوات الأقلية ولم يعد له وجود إلا فى عدد محدود من الدول”.





النظم الديمقراطية عندما اتجهت إلى نظام القوائم كان هدفها تجاوز الاثار السلبية للنظام الأغلب

واكد فى تصريح لفيتو، أن النظم الديمقراطية عندما اتجهت إلى نظام القوائم كان هدفها تجاوز الاثار السلبية للنظام الأغلب الذى يعزز فرص الهيمنة بأن بتمثيل الحائز على ٥١ % من الأصوات للناخبين فى النظام الفردي واهدار تمثيل الحائز على ٤٩% فلجأت إلى نظام التمثيل النسبى بحيث تحوذ كل قائمة على حصتها النسبية تبعا لما تحرزه من أصوات.

وقال: لو كان البرلمان ١٠٠ مقعد وحصلت قائمة على ١٠% من الأصوات، فازت بعشر مقاعد وهو النظام الأكثر عدلا فى التعبير عن كل أطياف المجتمع وفتح المجال للشباب والقوى الجديدة وجماعات التغيير وتجديد دماء المجتمعات كما أنه الاقدر على مواجهة الفساد لأن من يشغلون قيادة الأجهزة التنفيذية ينتمون على الأغلب إلى أصحاب الثروة.

المبالغ المقررة للكشف الطبى والتأمين كشرط لتقديم الأوراق وهو ٤٠ ألف جنيه

وواصل حديثه قائلا: المبالغ المقررة للكشف الطبى والتأمين كشرط لتقديم الأوراق وهو ٤٠ ألف جنيه فضلا عن الرسوم المبتدعة الخاصة بعمل البوابات والبنرات وعدم استضافة بعض المرشحين فى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة تجعل المجالس النيابية أقرب إلى مجالس الأعيان فى بلد غالبيته من الفقراء.

لا بد من استكمال الصورة بتغيير النظام الانتخابى





وتابع: لتفعيل دور الأحزاب على الساحة السياسية لا بد من استكمال الصورة بتغيير النظام الانتخابى من خلال إلغاء نظام القوائم المغلقة فى الانتخابات لإهدارها لأصوات الناخبين باعتبار أن هذا النظام جزء من منظومة الإقصاء والصوت الواحد واستبعاد المعارضة هو نظام القوائم المغلقة لان نظام القوائم النسبية يتح الفرصة لكل الأحزاب للتمثيل فى المجالس النيابية حسب ما تحصل عليه من أصوات أما نظام القوائم المغلقة فيقصى العديد من الأحزاب من فرص المشاركة السياسية فى نفس الوقت تتيح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال للتزاوج مع السلطة ونحن طرحنا أن يتم تعديل تشريعى بإلغاء نظام القوائم المغلقة وإعطاء مساحة متساوية للجميع فى الإعلام.

