مصرع خمسينية سقطت من علو في أجا بالدقهلية

شهدت قرية شنيسة مركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها سقطت من علو بالخطأ.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة تبلغ من العمر 53 سنة ادعاء سقوط من علو بالخطأ.



علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتم نقل جثمان نعمات محمد إبراهيم 53 سنة جثة هامدة لمستشفى أجا المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.