الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مصرع خمسينية سقطت من علو في أجا بالدقهلية

شهدت قرية شنيسة مركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها سقطت من علو بالخطأ.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة تبلغ من العمر 53 سنة ادعاء سقوط من علو بالخطأ.
 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتم نقل جثمان نعمات محمد إبراهيم 53 سنة جثة هامدة لمستشفى أجا المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

