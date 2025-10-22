الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 49 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لـ 3 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، تأجيل محاكمة 49 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية إلى جلسة 3 يناير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة انضموا لجماعة إرهابية تهدف بقصد استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الاولي بمحكمة جنايات الإرهاب جنايات العمرانية قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة ا جماعة إرهابية

مواد متعلقة

اليوم، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة

حبس وغرامة، عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة تتعلق بالسلع التموينية والبترولية

الأكثر قراءة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

إحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

المزيد
الجريدة الرسمية