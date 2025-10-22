الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين بانفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا

انفجار شاحنة لنقل
انفجار شاحنة لنقل الوقود

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا.


وذكر موقع "فانجارد" المحلي نقلا عن هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرون في انفجار مأساوي لشاحنة نقل وقود على مستوى طريق بيدا-لاباي في العاصمة أبوجا".

وأضاف أن "الضحايا احترقوا أثناء محاولتهم استخراج الوقود من شاحنة نقل الوقود التي تعرضت لحادث وانقلبت أمس الثلاثاء".


وفي يناير الماضي، خلف حادث انفجار شاحنة لنقل الوقود في مدينة سيلوجا وسط نيجيريا أكثر من 80 قتيلا، بحسب ما أعلنه وقتها رئيس البلاد بولا تينوبو.

وفي 15 أكتوبر 2024، لقي ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم، وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة وقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، بحسب ما صرح به وقتها الناطق باسم الشرطة في ولاية جيجاوة، لاوان شيسو آدم.


وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في مناطق متفرقة من نيجيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل إعلام نيجيرية شاحنة لنقل الوقود العاصمة أبوجا موقع فانجارد الطرق الفيدرالية

الأكثر قراءة

ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك

مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين بانفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads