مصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين بانفجار شاحنة لنقل الوقود في نيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصا وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا.



وذكر موقع "فانجارد" المحلي نقلا عن هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرون في انفجار مأساوي لشاحنة نقل وقود على مستوى طريق بيدا-لاباي في العاصمة أبوجا".

وأضاف أن "الضحايا احترقوا أثناء محاولتهم استخراج الوقود من شاحنة نقل الوقود التي تعرضت لحادث وانقلبت أمس الثلاثاء".



وفي يناير الماضي، خلف حادث انفجار شاحنة لنقل الوقود في مدينة سيلوجا وسط نيجيريا أكثر من 80 قتيلا، بحسب ما أعلنه وقتها رئيس البلاد بولا تينوبو.

وفي 15 أكتوبر 2024، لقي ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم، وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة وقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، بحسب ما صرح به وقتها الناطق باسم الشرطة في ولاية جيجاوة، لاوان شيسو آدم.



وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في مناطق متفرقة من نيجيريا.

