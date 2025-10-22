شخصيات يهودية بارزة حول العالم تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

دعت شخصيات يهودية بارزة حول العالم الأمم المتحدة وقادة العالم لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أفعال لا أخلاقية ترقى إلى إبادة جماعية في غزة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة

ووقّع مسئولون إسرائيليون سابقون وحائزون على جوائز أوسكار ومؤلفون ومثقفون رسالة مفتوحة تطالب بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ويأتي نشر الرسالة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسط تقارير عن عزمهم تأجيل مقترحات فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

وكتب الموقعون: "لا ننسى أن العديد من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي وُضعت لحماية جميع الأرواح البشرية وُضعت ردًا على محرقة الهولوكوست. وقد انتهكت إسرائيل هذه الضمانات بلا هوادة".

احترام أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

ومن بين الموقعين على البيان: “رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، أبراهام بورج، ومفاوض السلام الإسرائيلي السابق، دانيال ليفي، والكاتب البريطاني مايكل روزن، والكاتبة الكندية نعومي كلاين، والمخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار، جوناثان جليزر، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزتان على جائزة إيمي، إيلانا جليزر وهانا أينبيندر، والحائز على جائزة بوليتزر، بنيامين موسر”.

ويحث أكثر من 450 موقعًا قادة العالم على احترام أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتجنب التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال وقف نقل الأسلحة وفرض عقوبات محددة، وضمان تقديم مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، ورفض الادعاءات الكاذبة بمعاداة السامية ضد من يدافعون عن السلام والعدالة.

وجاء فى الرسالة "ننحني رؤوسنا حزنًا لا يُوصف مع تراكم الأدلة على أن أفعال إسرائيل ستُعتبر مطابقةً للتعريف القانوني للإبادة الجماعية".

ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة: قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف، والكاتب المسرحي (المعروف سابقًا باسم إيف إنسلر)، والممثل الكوميدي الأمريكي إريك أندريه، والروائي الجنوب أفريقي دامون جالجوت، والصحفي الحائز على جائزة الأوسكار ومخرج الأفلام الوثائقية يوفال أبراهام، والحائز على جائزة توني توبي مارلو، والفيلسوف الإسرائيلي عمري بوهم.

تدمير حياةٍ واحدةٍ هو تدميرٌ للعالم أجمع

وكتب الموقعون: "تضامننا مع الفلسطينيين ليس خيانةً لليهودية، بل هو تحقيقٌ لها". وأضافوا: "عندما علّم حكماؤنا أن تدمير حياةٍ واحدةٍ هو تدميرٌ للعالم أجمع، لم يستثنوا الفلسطينيين. لن نهدأ حتى يُمهد هذا وقف إطلاق النار الطريق لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري".

منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد ما لا يقل عن 65,000 فلسطيني وجُرح أكثر من 167,000، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، بينما تُقدّر الأمم المتحدة أن حوالي 90% من السكان نازحون داخليًا. وخلص عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي، كريس فان هولين وجيف ميركلي، بعد بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة في سبتمبر، إلى أن إسرائيل تُنفّذ "خطةً مُمنهجةً لتدمير وتطهير الفلسطينيين عرقيًا من غزة"، بتواطؤ الولايات المتحدة في هذه الأعمال.

وتناول تقريرهما بالتفصيل التدمير شبه الكامل للبنية التحتية المدنية، واستخدام الغذاء كسلاح، والعقبات المُمنهجة أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

