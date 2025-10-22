10 رسائل قوية من السيسي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامة الرئيس في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونائب رئيس جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومدير عام ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء كالتالي:

1- التعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتأكيد أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية

2- مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن المصالح الضيقة وأثبتت السنوات العشر الماضية نجاح النهج المصري.

3- أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر ٢٠١٦

4- تستضيف مصر نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار وتحقيق الاستقرار في تلك الدول هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة

5- تأكيد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها.

6- أشار الرئيس إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء.

7- تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

8- التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

9- تعتزم مصر استضاف مؤتمر في نوفمبر ٢٠٢٥ بشأن إعادة الإعمار والتعافي.

10 - قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية، وعدم المساس بسيادة الدول.

