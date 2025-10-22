حبس المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية 4 أيام

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية حبس المتهم بـ محاولة سرقة مكتب بريد عزبة محسن بمنطقة العوايد، عن طريق ثقب جدار مسجد عمر بن الخطاب الملاصق له، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى السرقة.

وكان المتهم قد اعترف تفصيليا أمام جهات التحقيق، بكيفية ارتكاب الجريمة، حيث قرر أن الفكرة اختمرت فى رأسه، بسبب تردده أكثر من مرة لزيارة شقيقته المقيمة بالقرب من مكتب البريد، حيث لاحظ أن مكتب البريد ملحق بمبنى المسجد، ووجود جدار من مصلى السيدات ملاصق لمكتب البريد، فقرر ارتكاب جريمته عبر نقر الجدار، واعد لذلك مطرقة وأزميل ووضعهما فى كيس ودلف بهما إلى المسجد وانتظر حتى خروج جميع المصلين وإغلاق الأبواب وبدأ فى الحفر.

واصطحبت النيابة المتهم اليوم الأربعاء إلى موقع الحادث، حيث قام بتمثيل جريمته وكيفية اختبائه بالمسجد وانتظار خروج المصلين وقيامه بالحفر من داخل مصلى السيدات ونقر الجدار بواسطة "مطرقة وأزميل"، ثم هروبه من الموقع فور دوى صافرات الإنذار.

وتحفظت النيابة العامة على الأدوات التى استخدمها المتهم لتنفيذ جريمته، بعد أن تركها فى موقع الحادث قبل هروبه.ثم غادر الإسكندرية عائدا إلى محل إقامته بمحافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من كشف غموض حادث محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بعزبة محسن شرق الإسكندرية، ونجحت في إلقاء القبض على المتهم، عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة قنا، حيث جرى تكليف مأمورية أمنية بالسفر وإلقاء القبض عليه بمحل إقامته.

ونجح فريق البحث الذي ضم ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن وضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان من تحديد شخصية اللص، من خلال تتبع خط سيره بعد أن تم رصده عبر إحدى كاميرات المراقبة.

وبمواجهته أقر بأنه يتردد على شقيقته بالإسكندرية بشكل دورى، وبتاريخ 18 أكتوبر الجارى اختمرت في ذهنه سرقة مكتب البريد محل الواقعة بأسلوب «النقب».

وأضاف أنه دلف إلى المسجد الملاصق لمكتب البريد، وانتظر حتى انصراف المصلين، وقام بالحفر باستخدام «مطرقة وأزميل» وإحداث فتحة بالحائط المشار إليه والدلوف للمكتب، إلا أنه لم يتمكن من السرقة لعمل صافرة الإنذار ذاتيًا، ولاذ بالهرب تاركًا الأدوات المستخدمة في الواقعة «تم ضبطها».

كانت البداية عندما تلقى العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بلاغًا من مدير أحد مكاتب البريد بأنه حال توجهه للمكتب محل عمله اكتشف وجود فتحة بحائط مشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له، وعدم وجود مسروقات.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

