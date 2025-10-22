الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع مصر في قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وليبيا

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية: مستعدون للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية بما في ذلك الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وليبيا.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.



