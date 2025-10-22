الشبورة المائية تغلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، عن غلق الطريق الصحراوي من الإسكندرية إلى القاهرة، نظرًا إلى وجود شبورة كثيفة بطريق محور أبو ذكري.

وأوضحت المحافظة فى بيان، أنه تم غلق الطريق في الاتجاهين، بدءًا من بشاير الخير وحتى كارفور العروبة، حرصًا على سلامة المواطنين

وكان قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

