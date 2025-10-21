أغنية تاجر السعادة تجمع محمود الليثي بطارق الشيخ للمرة الأولى

انتهى الفنان محمود الليثي وطارق الشيخ، من تصوير كليب جديد يحمل اسم “تاجر السعادة”، وهو العمل الموسيقي الذي يجمع نجمي الغناء الشعبي معًا للمرة الأولى.

أغنية “تاجر السعادة”، من كلمات محمود العربي وألحان محمد غنيم، وسيتم تصويرها فيديو كليب ويتولى إخراجها تامر سليم.

وكان قد طرح من قبل المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية "أنا وحش" والذي تصدرت قائمة المحتويات الأكثر رواجًا على موقع يوتيوب في مصر، محققة ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة من طرحها.



الأغنية، التي تحمل عنوانها الكامل "قولوا للعويل.. أنا وحش"، جاءت بتوزيع موسيقي عصري يمزج بين الإيقاع الشعبي التقليدي ولمسات موسيقى الـTrap الحديثة، ما أضفى عليها طابعًا مميزًا جذب فئة واسعة من الجمهور، خصوصًا الشباب وروّاد المنصات الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.