الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
هبوط أسعار الذهب بأعلى وتيرة يومية في 4 سنوات

شهدت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية، لتسجل أكبر تراجع يومي لها في أربع سنوات، في ظل خفض التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

تراجع أسعار الذهب

وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 4.28%، ليصل إلى 4170 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ ذروة جديدة عند 4,381.52 دولار للأونصة أمس الاثنين.

وتشير المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى أن موجة الصعود القوية التي بدأت في أغسطس ربما بلغت مستويات عليا من حيث التشبع الشرائي، كما أدى ارتفاع الدولار منذ بداية الأسبوع إلى ارتفاع تكلفة المعادن النفيسة على معظم المشترين.

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

وتراجع الطلب على الذهب والمعادن النفيسة كملاذات آمنة نسبيا مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، إلى جانب انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند.

