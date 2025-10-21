30 نوفمبر، الاقتصادية تنظر دعوى الحكم السابق محمد عادل ضد البنك الأهلي

قررت محكمة مدني شمال الجيزة إحالة الدعوى المقامة من الحكم الدولي السابق محمد عادل، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه ضد كل من رئيس نادي البنك الأهلي بصفته، والمدير التنفيذي للنادي، على خلفية اتهامات اعتبرها باطلة أساءت إلى سمعته، وألحقت به أضرارًا جسيمة مادية وأدبية إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت 30 نوفمبر المقبل لنظرها.

تفاصيل القضية تعود إلى مباراة كرة القدم بين فريق نادي الزمالك لكرة القدم والبنك الأهلي، حين اتهم مسؤولو النادي الأخير الحكم الدولي السابق محمد عادل، بالسب والقذف، وقاموا بتحرير محضر رسمي ضده حمل رقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة، والمقيد برقم 417 لسنة 2025 حصر تحقيق، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ المحضر إداريا في 12 مايو 2025 لعدم وجود أي دليل يدعم ادعاءات مسؤولي النادي، حيث اكتفوا بأقوال مرسلة لم تؤيدها أي مستندات أو شهود.



وأضافت الدعوى أن الاتهامات الكاذبة كانت سببا مباشرا في استبعاده من قائمة الحكام الدوليين المعتمدة بتاريخ 30 سبتمبر 2025، والتي كان من المقرر أن يشارك من خلالها في بطولات قارية ودولية تدر عليه عوائد مالية كبيرة، تجاوزت نصف مليون جنيه، كما فقد مكانته كأحد حكام الصفوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.