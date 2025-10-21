"الدولي للهوكي" يسلط الضوء على تكريم الباكستاني الطيب إكرام في مصر

الهوكي، سلط الاتحاد الدولي للهوكي الضوء على زيارة رئيسه الباكستاني “الطيب إكرام” للقاهرة وتكريمه في مقر اللجنة الأولمبية المصرية على هامش زيارته.

وقال الاتحاد الدولي للهوكي عبر موقعه الرسمي:

حصل رئيس الاتحاد الدولي للهوكي طيب إكرام على قلادة الشرف من المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة.

يعد طوق الشرف أحد أعلى الأوسمة التي تقدمها اللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا للخدمة الاستثنائية والمساهمات الدائمة في الحركة الأولمبية العالمية والرياضة الدولية.

تم تكريم الرئيس إكرام تقديرًا لقيادته المتميزة وجهوده المتواصلة في تطوير رياضة الهوكي في جميع أنحاء العالم، وخاصة دعمه لنمو وتطور الرياضة في أفريقيا.

اللجنة الأولمبية تستقبل الطيب إكرام

وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء على استقبال داتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، في مقر اللجنة الأولمبية بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى مصر التي استمرت عدة أيام، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي والتي أقيمت في الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، منح المهندس ياسر إدريس قلادة اللجنة الأولمبية المصرية إلى داتو الطيب إكرام تقديرًا لإسهاماته الكبيرة وجهوده المستمرة في تطوير رياضة الهوكي على المستوى الدولي، ولدعمه الدائم للاتحادين الأفريقي والمصري للعبة.

وتعد القلادة من أرفع الأوسمة التي تقدمها اللجنة الأولمبية المصرية لشخصيات الرياضة العالمية.

