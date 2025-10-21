الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خالد عبد العزيز يخاطب ضياء رشوان للحصول على مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالإعلام

خاطب المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس  لجنة تطوير الإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، للحصول على المخرجات التي أسفر عنها المحور الإعلامي ضمن جلسات الحوار الوطني.

اللجنة ال لتطوير الإعلام

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق  شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني وترتقي بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.

وتسعى اللجنة من خلال هذا التنسيق إلى جمع مدخلات عملية وواقعية من مختلف الجهات المعنية، من أجل إعداد تصور شامل يراعي التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، ويقدم حلولًا قابلة للتطبيق تساهم في ترسيخ إعلام وطني قوي يعكس أولويات المجتمع، ويعبر عن تطلعاته بمصداقية وشفافية.

الجريدة الرسمية