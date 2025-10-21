الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق ميكروباص دهس عامل في الشروق

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص دهس عامل أثناء عبوره الطريق في مدينة الشروق.

حادث تصادم بالشروق 

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.


وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشروق مدينة الشروق حادث تصادم بالشروق مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

