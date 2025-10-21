4 سنوات على رحيل "فيلسوف الجيل" حسن حنفي، وصفته الداخلية بـ"الإخواني الشيوعي"

الدكتور حسن حنفى، أستاذ جامعى، وأحد المفكرين المعاصرين، أحد منظرى تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب.

اهتم بقضية تجديد التراث الدينى، ودعا إلى إعمال العقل بدل النقل، لُقب بـ"فيلسوف الجيل"، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2021.

ولد الدكتور حسن حنفي عام 1935، درس الفلسفة بجامعة القاهرة، وتخرج منها وحصل على الدكتوراة فى الفلسفة من جامعة السوربون برسالتين للدكتوراة الأولى حول تأويل الظاهريات، والثانية حول ظاهرة التأويل، وقد قام بترجمتهما إلى العربية، وعاد ليرأس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وبعدها مارس التدريس في عدد من الجامعات العربية ومنها جامعة فاس بالمغرب، عمل أستاذا للفلسفة بكلية الإعلام جامعة القاهرة منتصف السبعينات، عمل مستشارا علميًا في جامعة الأمم المتحدة باليابان عام 1985، ثم عاد أستاذا متفرغا بقسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1995 حتى الرحيل فى مثل هذا اليوم عام 2021.

إخوانى.. شيوعى

عن أيام دراسته للفلسفة، يقول الدكتور حسن حنفى فى احدى مقالاته: "انتميت لجماعة الإخوان المسلمين وأنا فى المرحلة الثانوية والجامعة، لكن حدث تحول فكري بعد انتهاء الدراسة"، ولذلك له ملف في وزارة الداخلية مصنف تحت عنوان "إخواني شيوعي"، فهو يدعو إلى اليسار الإسلامي.

موضع جدل وخلاف

دعا الدكتور حسن حنفى فى كتاباته إلى تيار تقدمي يجمع بين قيم العدالة والحرية وبين قيم الإسلام، ولكن لم يُقدَّر له النجاح، بل هُوجم باعتباره فيلسوفا مشتغلا بالفلسفة، وظل موضوعا للاختلاف والهجوم مع الذين ينظرون للفلسفة على أنها عمل تخالف الدين.

الدكتور حسن حنفى فى أحد المؤتمرات الدولية، فيتو

أصدر الدكتور حسن حنفي أكثر من 30 كتابا، من أهمها: اليمين واليسار فى الفكر الديني، حصار الزمن، من النقل إلى العقل، حوار المشرق والمغرب، من الفناء إلى البقاء، حوار الأجيال، سلسلة موقفنا من التراث القديم، من العقيدة الى الثورة، علم الاستغراب، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية.

وطن بلا صاحب

فى كتابه "عرب هذا الزمان.. وطن بلا صاحب"، يقول: لم يعد الوطن العربي قادرا على حماية سمائه والدفاع عن أرضه، بل تفعل فيه القوى الأجنبية ونظم الحكم ما تشاء، وكأنه وطن بلا صاحب، جسم مخدَر يفعل فيه الأجنبي ما يشاء بالتقطيع والترقيع ونقل الأعضاء لخلق جسد جديد، فاقد الهوية، عاجزٍ عن الحركة.

يَرصد المفكر حسن حنفي وضع العالم العربي من خلال سلسلة من المقالات التي نشر بعضها في الصحف والمجلات المصرية والعربية، تناول فيها العديدَ من القضايا الشائكة، منها: القضيةُ الفلسطينية، والحريات، ودخول القوات الأمريكية العراقَ عام ٢٠٠٣، والأيديولوجيات الموجودة على الساحة الفكرية، والفقر، والثقافة، والاستشراق، والإعلام، وغيرها من القضايا التي تهم المواطن العربي أينما كان، وعالج الكثير منها عن طريق تقديم نقد بناء لهذه القضايا.

تجربة الإخوان فى الحكم سيئة

هاجم الدكتور حسن حنفى فترة الحكم الإخواني، ووصف تجربة الإخوان فى الحكم بأنها كانت سيئة؛ لأنهم لم يتعودوا على الحكم الذى له أصول وقواعد، وهم لا يعرفون معنى الحكم ولا أصوله ولا طبيعة المشاركة مع الآخرين والحكم الائتلافي.

الدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة، فيتو

وتعليقا على مايحدث فى الموالد حاليا، وكان آخرها مولد السيد البدوي، كان هناك رأي للدكتور حسن حنفى، وهو أن نحو عشرة ملايين مصري، وربما أكثر، منخرطون في الطرق الصوفيّة، ويحضرون حفلاتهم الدينية، وحلقاتهم، مشيرا إلى المسحة الصوفية عندنا، لا تختلف كثيرا عنها في السودان، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وغيرهم من البلدان الإسلامية، وأن كل هذه البلدان، يلقى فيها التصوف رواجا، وقبولا، واعتناقا من قبل عامة الناس، رغم ما يفعله الناس المتصوفة، وما يأتونه من ممارسات، يختلط فيها التقديس بالخرافة والشعوذة أحيانا.

جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية

رغم عداء قطاعات في الدولة له بسبب أفكاره التنويرية إلا أنه منح عدة جوائز فحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2015، ورحل فى مثل هذا اليوم عن 86 عاما بعد مشوار طويل مع الفلسفة الإسلامية.

نعاه المفتي وشيخ الأزهر

عند الرحيل منذ أربع سنوات، نعى الشيخ أحمد الطيب الراحل الدكتور حسن حنفي، وقال عنه إنه قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وأن المكتبات العربية والعالمية زخرت بمؤلفاته وحواراته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.

كما نعاه الدكتور شوقى علام، وكان مفتيا للديار المصرية، بقوله: إن الفيلسوف حسن حفني كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، ليس في عالمنا العربي فحسب، وإنما العالم الغربي كذلك.



