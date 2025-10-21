الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

إجراء تحليل مخدرات لقائد سيارة دهس سيدة في بولاق الدكرور

 أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ملاكي دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في بولاق الدكرور، وأمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة. 

 

مصرع سيدة دهسا في الجيزة 

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أدى إلى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

