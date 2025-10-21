14 عاما على رحيل المطربة المحامية فايدة كامل.. أول فنانة تدخل البرلمان.. دخلت موسوعة "جينيس" باعتبارها أقدم نائبة تحت القبة.. وأشهر المطربات اللاتي قدمن الأغنية الوطنية

فايدة كامل، محامية ونائبة برلمانية، أول فنانة تدخل البرلمان، فكانت أول مغنية تدخل عالم السياسة، من أشهر المطربات اللاتي قدمن الأغنيات الوطنية الحماسية.

لُقبت بالنائبة الفنانة والنائبة المحظوظة، كما لقبت بمطربة السلطة لزواجها من أحد صناع القرار، رحلت منذ 14 عاما، في مثل هذا اليوم عام 2011، عن 79 عاما.

ولدت عواطف محمود الخطيب الشهير بـ“فايدة كامل” عام 1932، وهي شقيقة الموسيقار الراحل عبد الرحمن كامل، والموسيقار سليمان جميل وشقيقة مطربة الأوبرا أميرة كامل، كانت بدايتها الفنية مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، فدخلت مجال الفن من باب الأغانى الوطنية، حيث قدمت أول أغنية لها في حضور جمال عبد الناصر.

البداية مع بابا شارو

عشقت الموسيقى والغناء، وظهرت موهبتها حين شاركت في مجموعة من البرامج الإذاعية، مثل برنامج: «بابا شارو»، في الإذاعة، التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحصلت على الدبلوم، وأثناء مشوارها الفني، استطاعت الحصول على ليسانس الحقوق.

أول انتخابات مع السادات

بدأت الفنانة فايدة كامل مشوارها مع الحياة النيابية فى وقت كانت فيه من المطربات الشهيرات بعد خوضها معركة انتخابات مجلس الشعب عام 1971، فترة بداية تولي السادات الحكم عن دائرة الخليفة والسيدة عائشة.

واستطاعت الفوز على منافسيها بأعلى الأصوات لتصبح إحدى أقوى عضوات البرلمان، ومن أشهر الأسماء السياسية التي ساهمت في العديد من التشريعات والتعديلات الدستورية.

فايدة كامل، فيتو

استطاعت فايدة كامل على مدار 34 عاما الاحتفاظ بمقعدها فى البرلمان لعدة دورات، وكذلك لقب "سيادة النائبة"، وتم تسجيل اسمها بموسوعة "جينيس"، باعتبارها أقدم نائبة تحت القبة، ظلت سنوات متواصلة محتفظة بمقعدها لعدة دورات، دون أن ينجح أي منافس أمامها.

فى الفن أثرت فايدة كامل الساحة الفنية بعدد من الأغنيات الوطنية، منها مشاركتها في نشيد "وطني حبيبي الوطن الأكبر"، و"دع سمائي فسمائي محرقة"، و"حي على الكفاح"، بخلاف أناشيدها الدينية والأغاني العاطفية، أبرزها “يا واد يا سمارة كفاية الشطارة”.

كما قدمت فى حياتها أربعة أفلام سينمائية بدأتها بفيلم "سكة السلامة" عام 1948 إخراج كمال الشيخ، ثم “على قد لحافك”، “أنا وانت”، “أرض السلام”.

وارتبطت فايدة كامل عاطفيا بأحد الضباط، وتزوجته في خمسينيات القرن الماضي، وأصبح فيما بعد أشهر وزراء الداخلية، وهو اللواء النبوي إسماعيل، واستمرت زيجتهما حتى رحيله في 2009، ولحقت به بعدها بعامين فقط.

زواج من النبوى اسماعيل

بعد النجاح والشهرة ثم زواجها من النبوى إسماعيل، إلى جانب اهتمامها بالعمل السياسى فى البرلمان. ثم ابتعدت عن المجال الفني نهائيا، واكتفت بعضويتها فى البرلمان وخدمة أبناء دائرتها، ومواجهة خصومها، والمشاركة بمقترحاتها وتشريع القوانين، ما بين الحفاظ على التراث السينمائي، ومنح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، حتى وصلت لمنصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وفى النهاية سجلت اسمها في موسوعة "جينيس" كأقدم برلمانية تحت القبة.

أشهر من تمتعت بالحصانة

نجحت فايدة كامل في الانتقال بصوتها القوي من أمام ميكرفون الإذاعة والمسرح، إلى ميكروفون مجلس الشعب بمداخلاتها القانونية والسياسية، حتى أصبحت أشهر امرأة تمتعت يوما بالحصانة البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.