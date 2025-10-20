على مساحة 21 ألف متر، شادر الأربعين بقنا مشروع متكامل بتكلفة 82 مليون جنيه

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين بمدينة قنا، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

رافقه خلال الجولة محمد عزت، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من المهندسين والمسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومتابعة سير العمل بمختلف مراحل المشروع المخصص للأسواق والمنافذ التجارية الجديدة.

حيث يعد مشروع شادر الأربعين أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للتجار والمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المحلية.

المشروعات الخدمية والتنموية

وتولي محافظة قنا اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.

يُذكر أن مشروع شادر الأربعين يُقام على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا وكافتيريا ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، بتكلفة إجمالية قدرها 82 مليون جنيه.

