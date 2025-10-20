الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

على مساحة 21 ألف متر، شادر الأربعين بقنا مشروع متكامل بتكلفة 82 مليون جنيه

فيتو
فيتو

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين بمدينة قنا، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

رافقه خلال الجولة محمد عزت، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من المهندسين والمسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومتابعة سير العمل بمختلف مراحل المشروع المخصص للأسواق والمنافذ التجارية الجديدة.

حيث يعد مشروع شادر الأربعين أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للتجار والمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المحلية.

المشروعات الخدمية والتنموية

وتولي محافظة قنا اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.

يُذكر أن مشروع شادر الأربعين يُقام على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا وكافتيريا ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، بتكلفة إجمالية قدرها 82 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة قنا معدلات الانجاز مشروعات الخدمية متابعة سير العمل متابعة نسب التنفيذ

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد معلم في قنا

لجنة من وزارة التنمية المحلية تتابع منظومة الحوكمة في قنا

محافظ قنا يفتتح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد رفع كفاءتها

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي – دشنا بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

رجال يد الأهلي يفوز على درب السلطان المغربي 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية