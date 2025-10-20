وصول 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل اليوم لهذا السبب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قوله: إن حوالي 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل اليوم.

وأكد المسئول الأمريكي للصحيفة، أن مهمة الجنود مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع وصول شركاء دوليين في الفترة المقبلة للمساعدة في التنسيق بشأن غزة.

سلمية الوضع مع حماس

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نريد أن نضمن سلمية الوضع مع حماس، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم ولكن بشكل صحيح، وذلك حسبنا أفادت تقارير إخبارية.

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل وقت سابق من اليوم أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما، وذلك رغم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

