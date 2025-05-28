استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها، في محافظة جنوب سيناء.

تفاصيل حكم محكمة الاستئناف

وقررت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل، بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.

وجاء ذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية ودير سانت كاترين

كما قررت محكمة الاستئناف في محافظة الإسماعيلية بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.

الأراضي محميات طبيعية

وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.

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